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كوريا الجنوبية تعد حزمة تجارية قبل انتهاء تعليق الرسوم الأميركية

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2025 2:23 مساءً
كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الجنوبية وأمريكا

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قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية السبت إن سول ستعد مع الولايات المتحدة حزمة تجارية مقبولة للطرفين قبل الاجتماعات المقررة على مستوى الوزراء بعد أيام وقبل انقضاء مهلة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس\آب.

وأضاف المكتب في بيان أن الحزمة ستشمل التعاون في مجال بناء السفن، وهو قطاع يحظى باهتمام كبير من وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الذي ناقش الأمر مع وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج-كوان أمس الجمعة 26\7\2025.

وسيعقد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون-تشول ووزير الخارجية جو هيون اجتماعات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو على الترتيب بعد أيام.

    المصدر :
  • رويترز

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