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كوريا الجنوبية تقر تعديلا لمساعدة المتعاونين الأفغان على الاستقرار بها

25 - يناير - 2022

افغانستان

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أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أن دعم الأفغان المساهمين الخاصين وعائلاتهم للاستقرار بالبلاد، سيتضمنه قانون أساسي معدل بشأن معاملة الأجانب، سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء 25 يناير.

وبموجب هذا القانون المعدل، “ستطبق اللوائح التي تتعلق بمعاملة اللاجئين المعترف بهم وفقا لقانون اللاجئين، على المساهمين الخاصين أيضا، وستقدم الحكومات المركزية والمحلية دعما لاستقرار المساهمين الخاصين في البداية والعثور على عمل”.

كما سيحصل المساهمون الخاصون الأفغان “على نفس المستوى من مزايا الضمان الاجتماعي مثل المواطنين، وسيتلقى الأطفال القصر التعليم الابتدائي والثانوي، وتعليم التكيف مع الاجتماع الكوري مثل تعليم اللغة الكورية، والتدريب المهني”.

وبخلاف اللاجئين المعترف بهم، سيتلقى هؤلاء “المساهمون الخاصون دعما لمساعدتهم على الاستقرار في البداية في كوريا الجنوبية”، كما أوضحت وزارة العدل الكورية الجنوبية أن مبلغ الدعم سيتم تحديده بعد التشاور مع الوزارات المعنية.

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