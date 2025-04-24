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كوريا الجنوبية: ديب سيك نقلت بيانات مستخدمين دون موافقتهم

منذ ساعة واحدة
علم كوريا الجنوبية

علم كوريا الجنوبية

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قالت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية الخميس إن شركة ديب سيك الصينية الناشئة للذكاء الاصطناعي نقلت بيانات مستخدمين وأوامر (برومتس) دون إذن عندما كانت الخدمة لا تزال متاحة للتنزيل في سوق التطبيقات في البلاد.

وقالت لجنة حماية البيانات الشخصية في بيان إن شركة هانغتشو ديب سيك للذكاء الاصطناعي لم تحصل على موافقة المستخدمين وهي تنقل بياناتهم الشخصية لعدد من الشركات في الصين والولايات المتحدة وقت إطلاق تطبيقها في كوريا الجنوبية في يناير كانون الثاني.

وفي فبراير\شباط، أوقفت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية عمليات التنزيل الجديدة لتطبيق ديب سيك في البلاد بعد أن قالت إن الشركة أقرت بأنها لم تأخذ في الاعتبار بعض قواعد الهيئة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وأضافت الهيئة اليوم الخميس أن تطبيق ديب سيك أرسل أيضا محتوى على شكل أوامر وطلبات للذكاء الاصطناعي إلى شركة تدعى (فولكانو إنجن تكنولوجي) مقرها بكين مصحوبا بمعلومات من التطبيق عن الأجهزة والشبكات أيضا.

وقال ديب سيك في وقت لاحق للهيئة إن قرار إرسال تلك المعلومات لشركة فولكانو كان بهدف تحسين تجربة المستخدمين وإنه منع نقل محتوى يتعلق بأوامر وطلبات للذكاء الاصطناعي اعتبارا من العاشر من أبريل\نيسان.

وقالت الهيئة إنها قررت أن تصدر إرشادا معدلا لتصويب الأمر لديب سيك بحذف محتوى أوامر الذكاء الاصطناعي على الفور الذي نقلته إلى فولكانو إنجن ووضع قواعد قانونية لنقل المعلومات والبيانات الشخصية إلى الخارج.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الخميس في إشارة للبيان الصادر عن الهيئة في كوريا الجنوبية إن الحكومة الصينية لم ولن تطلب من الشركات جمع وتخزين بيانات بصورة غير قانونية.

    المصدر :
  • رويترز

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