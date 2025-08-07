كوريا الجنوبية وأمريكا تبدأان مناورات مشتركة وسط تهديدات نووية متزايدة

قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان مناورات عسكرية مشتركة كبرى تبدأ في 18 أغسطس آب، لكنهما ستؤجلان أجزاء من التدريبات السنوية تثير توترا مع كوريا الشمالية إلى وقت لاحق من العام.

وقال لي سونج جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن التدريبات السنوية التي تستمر 11 يوما ستكون على نطاق مماثل لمناورات 2024، لكن تم تعديلها من خلال إعادة جدولة 20 من أصل 40 تدريبا ميدانيا إلى سبتمبر أيلول.

وقال لي في إفادة إعلامية إن الحليفين اتفقا على تأجيل بعض المناورات إلى الشهر المقبل بسبب عوامل “منها ضمان ظروف التدريب في ظل الحرارة الشديدة والحفاظ على وضع دفاعي مشترك متوازن على مدار العام”.

وأضاف أن مناورات هذا العام ستختبر استجابة مطورة للتهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية بالإضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في الحروب الحديثة، مشيرا إلى الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال إن المناورات ستتضمن سيناريو إطلاق صاروخ كوري شمالي، لكنها لن تشمل تجربة نووية محتملة من قبل بيونجيانج.

وأردف قائلا إن قرار تأجيل بعض التدريبات يرجع لأسباب منها سوء الأحوال الجوية، نافيا وجود عوامل سياسية وراء هذه الخطوة.