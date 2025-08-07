الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الجنوبية وأمريكا تبدأان مناورات مشتركة وسط تهديدات نووية متزايدة

منذ ساعتين
كوريا الجنوبية وأمريكا

كوريا الجنوبية وأمريكا

A A A
طباعة المقال

قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان مناورات عسكرية مشتركة كبرى تبدأ في 18 أغسطس آب، لكنهما ستؤجلان أجزاء من التدريبات السنوية تثير توترا مع كوريا الشمالية إلى وقت لاحق من العام.

وقال لي سونج جون المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن التدريبات السنوية التي تستمر 11 يوما ستكون على نطاق مماثل لمناورات 2024، لكن تم تعديلها من خلال إعادة جدولة 20 من أصل 40 تدريبا ميدانيا إلى سبتمبر أيلول.

وقال لي في إفادة إعلامية إن الحليفين اتفقا على تأجيل بعض المناورات إلى الشهر المقبل بسبب عوامل “منها ضمان ظروف التدريب في ظل الحرارة الشديدة والحفاظ على وضع دفاعي مشترك متوازن على مدار العام”.

وأضاف أن مناورات هذا العام ستختبر استجابة مطورة للتهديدات النووية المتزايدة من كوريا الشمالية بالإضافة إلى أحدث التقنيات المستخدمة في الحروب الحديثة، مشيرا إلى الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال إن المناورات ستتضمن سيناريو إطلاق صاروخ كوري شمالي، لكنها لن تشمل تجربة نووية محتملة من قبل بيونجيانج.

وأردف قائلا إن قرار تأجيل بعض التدريبات يرجع لأسباب منها سوء الأحوال الجوية، نافيا وجود عوامل سياسية وراء هذه الخطوة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
الاتحاد الأوروبي: غزة بلا بيئة آمنة للمساعدات رغم فتح المعابر
وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
غزة تحت القصف
وسط معارضة الجيش للخطة.. سموتريتش يطالب بهجوم شامل على غزة وخنقها مالياً
إسرائيل تواصل تدمير البنية التحتية بالضفة
غزة تحت القصف
خطة هدم وهجمات منسقة.. الاحتلال يصعّد بالضفة بالتوازي مع إبادة غزة

الأكثر قراءة

قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
أمين عام حزب الله نعيم قاسم
تصريحات قاسم لم تشفع له.. الحكومة وضعت حداً لسلاح "الحزب"