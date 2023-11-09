كوريا الجنوبية وواشنطن يتقاسمان وجهة النظر: لضرورة تطبيق "هدنة إنسانية في غزة"

أشار وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، الخميس، إلى أنه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يتقاسمان وجهة النظر بشأن الحاجة إلى هدنة إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وذكر بارك، بعد اجتماعه مع بلينكن في سول، أن البلدين يدينان هجوم حماس على المدنيين في إسرائيل ويراقبان احتمال وجود علاقة بين كوريا الشمالية وحماس.

من جهة أخرى قال جين إنه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا على قيام بلديهما بالتنسيق لتنفيذ استراتيجية ردع موسعة ضد تهديدات كوريا الشمالية.

وقال بارك أيضا إنهما يطالبان كوريا الشمالية بإلغاء خطة لإطلاق قمر صناعي للتجسس.