كوريا الجنوبيّة: على بكين القيام "بدور بنّاء" في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ

دعا وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، الصين إلى الاضطلاع “بدور بناء” في كبح تهديدات كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات الأسبوع الماضي.

جاءت تصريحاته خلال اجتماع أمس الجمعة مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، إذ ندد بارك “بشدة” بإطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات.

وقال مكتب بارك إن وقف كوريا الشمالية للاستفزازات وعودتها إلى الحوار مصلحة مشتركة لسيول وبكين.

وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان: “الوزير بارك.. أكد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يضطلع الجانب الصيني بدور بناء من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينيّة اليوم السبت أنّ وانغ قال لبارك خلال اجتماعات آسيان إنّ “قضية تايوان تشكل محور المصالح الجوهرية للصين، وتتعلق بالأساس السياسي والالتزامات الرئيسية في العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية”.

وأضاف أن الصين مستعدة للتعاون مع كوريا الجنوبية لإعادة بناء الثقة المتبادلة وإعادة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى المسار السليم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الجانبين تبادلا أيضًا وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضايا دولية وإقليمية أخرى، من دون الخوض في التفاصيل.