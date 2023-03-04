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كوريا الشمالية: أمريكا تتجاوز حدود الخطر ولا يمكن التهاون مع ذلك

منذ 39 دقيقة
كوريا الشمالية تواصل تجاربها النووية

كوريا الشمالية تواصل تجاربها النووية

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ألقت كوريا الشمالية، السبت، باللوم على الولايات المتحدة في ما وصفته بـ”انهيار الأنظمة الدولية للسيطرة على الأسلحة”، قائلة إن أسلحة بيونغ يانغ النووية “رد عادل لضمان السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية”.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تتجاوز حدود الخطر ولا يمكن التهاون مع ذلك.

تهديد بالرد

هددت كوريا الشمالية، الجمعة، برد “متواصل وقوي بشكل غير مسبوق” في وقت تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية سنوية، كجزء من الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

واتهمت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الولايات المتحدة بإذكاء التوتر واستخدام مجلس الأمن الدولي “كأداة لسياسة عدائية غير مشروعة” للضغط على بيونغ يانغ.

وقالت الوزارة إن كوريا الشمالية “امتنعت عن أي عمل عسكري خاص” هذا العام باستثناء الأنشطة العادية، لكن التدريبات المقررة للبلدين الحليفين ستخلق “دوامة خطيرة من التوتر المتصاعد”.

وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية: “إذا كان خيار الولايات المتحدة هو إظهار قوتها ومواجهة كل شيء بالقوة، فإن الأمر نفسه ينطبق على خيارات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

    المصدر :
  • رويترز

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