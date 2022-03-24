كوريا الشمالية .. إطلاق “نموذج جديد” من صاروخ عابر للقارات

أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن السلطات اختبرت إطلاق “نموذج جديد” من الصاروخ هواسونج-17 الباليستي العابر للقارات اليوم الخميس، لتعزيز الردع النووي ضد “الإمبريالية الأميركية”.

وذكرت وسائل الاعلام أن هذا أول اختبار كامل لصاروخ باليستي عابر للقارات من جانب كوريا الشمالية المسلحة نوويا، منذ عام 2017، وتشير بيانات الرحلة إلى أن الصاروخ حلّق على ارتفاع أعلى ولمسافة أطول من أي تجربة سابقة لكوريا الشمالية قبل أن يسقط في البحر غربي اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم جونج أون أشرف على التجربة بشكل مباشر.

الى ذلك، نقلت الوكالة عن كيم قوله “ظهور السلاح الاستراتيجي الجديد سيجعل العالم كله يدرك بوضوح مدى قوة قواتنا المسلحة الاستراتيجية مرة أخرى”.

وقوبلت التجربة الصاروخية بإدانة من زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وبيّنت صور نشرتها وسائل إعلام حكومية صاروخا ضخما، يرتفع فوق عمود من اللهب من مركبة الإطلاق.