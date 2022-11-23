كوريا الشمالية: العقوبات والضغوط لن تؤديان إلا لزيادة العداء

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كيم يو جونج، نددت بمسعى سول لفرض عقوبات إضافية على بيونجيانج في أعقاب إطلاقها المتكرر للصواريخ.

وقالت إن مثل هذا الإجراء سيزيد من “عداء وغضب” كوريا الشمالية.

وتبحث كوريا الجنوبية فرض عقوبات إضافية أحادية الجانب على كوريا الشمالية، رداً على تهديداتها المتزايدة المتمخضة عن إطلاقها الصواريخ، وفقا لوزارة الخارجية في سيئول.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات في وقت سابق، في سابع إطلاق لصواريخ باليستية من هذا النوع هذا العام والأول منذ أيار.