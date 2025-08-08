الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
كوريا الشمالية تؤكد حقها القانوني في استكشاف الفضاء الخارجي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2025 9:15 صباحًا
علم كوريا الشمالية

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، حقها القانوني في استكشاف الفضاء الخارجي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمراجعة قانون تطوير الفضاء الذي وسّع نطاق مهمتها لتشمل القدرات الدفاعية.

وأكد غانغ سونغ-تشول، عميد جامعة كيم إيل-سونغ، هذه النقطة في مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية، مذكّرًا بالمراجعة البرلمانية لقانون تطوير الفضاء الخارجي في عام 2022.

وأكد غانغ أن هذه المراجعة وضعت الأساس القانوني لتسريع وتيرة صناعة الفضاء الخارجي، متعهدًا بدعم حق البلاد في استكشاف الفضاء من خلال رعاية المزيد من المواهب في قطاع قانون الفضاء، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف أن كوريا الشمالية بذلت جهودًا في مجال البحث والتثقيف بشأن قانون الفضاء، سعيًا منها “لمواءمة تطوير الفضاء الوطني مع القوانين الدولية والمحلية”، و”للحفاظ بشكل كامل على حقها القانوني في أن تصبح قوة فضائية عظمى”.

وفي نوفمبر 2023، أطلقت كوريا الشمالية قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري، وتعهدت بإطلاق ثلاثة أقمار تجسس أخرى بحلول عام 2024. إلا أن هذه الخطط لم تتحقق، إذ فشلت محاولتها في إطلاق قمر صناعي في مايو من العام الماضي.

