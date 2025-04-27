كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن “كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا بموجب أمر من الزعيم كيم جونج أون”.

وأضافت أن القوات قدمت مساهمة مهمة في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.

من ناحية أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله، اليوم الأحد “إن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل هاتفيا بكبار القادة العسكريين في منطقة كورسك بغرب البلاد لتهنئتهم على النصر” وانتهاء عملية طرد القوات الأوكرانية من هناك.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديثه عن العمليات على الخطوط الأمامية اليوم إن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في كورسك وفي بيلجورود، وهي منطقة روسية أخرى على الحدود مع أوكرانيا.

وتضغط القوات الروسية منذ أشهر لطرد القوات الأوكرانية التي نفذت توغلا مفاجئا عبر الحدود في أغسطس آب الماضي واستولت على مساحات شاسعة من الأراضي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله “بوتين هنأهم على النصر وشكرهم على عملهم البطولي”.

وأضاف بيسكوف أن بوتين تحدث إلى القائد العام لعملية كورسك وقادة الوحدات التي “تميزت بشكل خاص”.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية في وقت سابق أن قائدا عسكريا روسيا أبلغ بوتين بأن موسكو ستدمر قريبا “الفلول المتناثرة” للجيش الأوكراني في منطقة كورسك.

ونقلت عن القائد قوله “في الوقت الحالي استعدنا منطقة جورنال ونحن متمركزون في شوارعها التي أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل”، مضيفا أن القوات الروسية تواصل تطهير مناطق الغابات غربي وجنوبي جورنال.

وأشاد بوتين أمس السبت بما وصفه بالإفشال التام للهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية في كورسك بعد أن قالت موسكو إن هذه القوات طُردت من آخر قرية كانت تسيطر عليها.

وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام إن القوات الأوكرانية لا تزال نشطة في منطقتي كورسك وبيلجورود.

ونقل عن القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي قوله إن القوات الروسية شنت ما يقرب من 70 هجوما على مواقع أوكرانية اليوم الأحد وإن الأوضاع لا تزال “صعبة” في الكثير من المناطق.