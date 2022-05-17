الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تتأهب بوجه كورونا.. انتشار الجيش لتوزيع الأدوية

17 - مايو - 2022
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 7:56 صباحًا
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

تتأهب كوريا الشمالية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في البلاد، وسط إجراءات مشدّدة أعلن عنها زعيم البلاد كيم يونغ أون، من بينها نشر القوات العسكرية للمساعدة في عمليات توزيع الأدوية.

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية نشرت قوات الجيش لتوزيع أدوية لعلاج كوفيد-19، فضلًا عن نشر أكثر من عشرة آلاف من أفراد الأطقم الطبية لرصد الإصابات المحتملة بالمرض في إطار مواجهة البلاد موجة واسعة من الإصابات بفيروس كورونا.

ويواجه البلد المعزول أول تفش يعلنه لمرض كوفيد-19 كانت قد أكدته في الأسبوع الماضي، الأمر الذي عزز مخاوف من أزمة كبيرة بسبب عدم توفر اللقاحات وعدم وجود بنية تحتية طبية ملائمة.

وسجلت مقرات مكافحة طوارئ الجائحة في البلاد أكثر من 269510 إصابات جديدة بأعراض حمى ليصل الإجمالي إلى مليون و483060. وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن الوفيات زادت إلى 56 مساء الاثنين، ولم تذكر عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19.

في السياق، قالت الوكالة إنّ “قوة كبيرة” من الفرق الطبية التابعة للجيش انتشرت على الفور لدعم توفير الأدوية في العاصمة بيونجيانج، بؤرة التفشي، بموجب أوامر من زعيم البلاد كيم جونج أون.

وأضافت أن مهمة الفريق هي “القضاء على أزمة الصحة العامة” في بيونجيانج.

كما تم تكثيف جهود رصد المرض، إذ تم نشر نحو 11 ألفا من مسؤولي الصحة والمعلمين وطلبة الطب للانضمام إلى جهود إجراء “فحص طبي مكثف لجميع السكان” في أنحاء البلاد لرصد وعلاج المصابين بالحمى.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس قد ينتشر على نحو سريع في كوريا الشمالية في ظل غياب برامج التطعيم ورفض البلاد للمساعدات الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فحص دم
لمكافحة الأمراض الوراثية.. بلدٌ يلزم بإجراء فحوص طبية قبل الزواج
ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية للغاز
العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز
علما السعودية واميركا
أمريكا تعبر عن قلقها للسعودية إزاء حكم بالسجن على ناشطة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مرفأ بيروت
تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
اضراب
اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
عناصر من مليشيا حزب الله
استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟