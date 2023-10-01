كوريا الشمالية تتهم أميركا بالسماح بوقوع هجوم على سفارة كوبا

اتهمت كوريا الشمالية الأحد الولايات المتحدة بالسماح بوقوع هجوم “إرهابي” ضد كوبا على الأراضي الأمريكية، قائلة إن الهجوم الذي استهدف السفارة الكوبية في واشنطن في الآونة الأخيرة كان نتيجة نوايا أمريكية مناهضة لكوبا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إن الولايات المتحدة أهملت في ضمان سلامة البعثة الكوبية وحرصت فقط على وضع الدول التي لا تفضلها مثل كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتضم القائمة التي تحددها وزارة الخارجية الأمريكية أيضا كوريا الشمالية وسوريا وإيران.

واستهدف مهاجم السفارة يوم 24 سبتمبر\أيلول بزجاجتي مولوتوف، ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة.

وقال المتحدث، الذي لم يُذكر اسمه في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الحادث كان “هجوما إرهابيا خطيرا”.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم وإن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ستجري تحقيقا.