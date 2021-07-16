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كوريا الشمالية تتهم "قوى خارجية" بالوقوف خلف الاحتجاجات في كوبا

16 - يوليو - 2021
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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قالت خارجية بيونغ يانع في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “اندلعت احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة الكوبية مؤخرا في عدة مناطق في كوبا، بما في ذلك العاصمة هافانا.. إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية التي حدثت في كوبا هي نتيجة تلاعب القوى الخارجية من وراء الكواليس، إلى جانب مخطط الحصار المستمر ضد كوبا للقضاء على الاشتراكية والثورة”.

ولم يذكر البيان الولايات المتحدة، لكن يفترض أنه يشير إلى واشنطن كقوة خارجية عملت خلف الكواليس لزعزعة الاستقرار في كوبا، وفق ما أفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وتسعى كوريا الشمالية للحفاظ على علاقات أوثق مع الدول الصديقة لها، بما في ذلك كوبا، وسط تعثر المفاوضات النووية مع واشنطن، وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أرسل في أبريل الماضي، عدة رسائل تهنئة إلى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، معربا عن أمله في أن تتطور العلاقة بين البلدين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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