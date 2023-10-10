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كوريا الشمالية تحمل إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في غزة

منذ 34 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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حملت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الثلاثاء إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة وذلك في أول تعليق على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونشرت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمل الحاكم مقالا موجزا عن الصراع والخسائر البشرية نقلا عن وسائل إعلام أجنبية.

وجاء في المقال “يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.

وأدى العنف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص إلى إعلان المجتمع الدولي الدعم لإسرائيل وإطلاق نداءات لإنهاء القتال وحماية المدنيين بعد الهجوم الساحق الذي شنته حماس مطلع الأسبوع.

وتخالف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية غالبا وجهات نظر دول الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الدولية.

ونددت وسائل الإعلام الرسمية أمس الاثنين 9\10\2023 “بالقوات المعادية داخل سوريا وخارجها” بسبب هجوم وقع مؤخرا بطائرة مسيرة وتسبب في سقوط العديد من الضحايا في البلاد ووصفته بأنه محاولة إرهابية للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

    المصدر :
  • رويترز

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