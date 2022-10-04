كوريا الشمالية تدعم ضم روسيا لمناطق أوكرانية

قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إنها تدعم ضم روسيا لمناطق أوكرانية تسيطر عليها، منددة بمساعي أمريكا وحلفائها ضد موسكو في الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ضمت أربع مناطق في أوكرانيا نظم فيها الكرملين استفتاءات في أراض يسيطر عليها الجيش الروسي.

ووصفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى هذه الاستفتاءات بأنها “زائفة” و”مهزلة” ونظمت تحت تهديد السلاح ووعدت بعدم الاعتراف بالضم

بينما دافع جو شول سو، وزير الخارجية الكوري الشمالي، عن هذه الاستفتاءات واعتبرها شرعية “ونظمت مع احترام شرعة الأمم المتحدة التي تنص على مبادئ المساواة بين الشعوب”.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن الوزير أن “غالبية ساحقة من الناخبين دعمت عملية الضم إلى روسيا”.

واستخدمت روسيا الجمعة حق الفيتو في مواجهة اقتراح أمريكي في مجلس الأمن يهدف إلى التنديد بعمليات الضم.

في المقابل، امتنعت الصين والهند عن التصويت. وقال الوزير الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون دول مستقلة و”تستغل” مجلس الأمن الدولي.

وأكد “لن يعود الزمن الذي تتمكن فيه الولايات المتحدة من استخدام مجلس الأمن درعا ووسيلة قمع للمحافظة على تفوقها”.

وتتمتع روسيا وكوريا الشمالية بعلاقات قوية حيث اعترفت بيونج يانج في يوليو/تموز الماضي بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك كجمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.