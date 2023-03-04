كوريا الشمالية تدعم مطالبة روسيا بالتحقيق في انفجار خط أنابيب نورد ستريم

فندت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت 4/3/2023، مزاعم عن تورط دول غربية في تفجيرات دمرت خطوط أنابيب الغاز البحرية الروسية نورد ستريم العام الماضي، في أحدث تحرك من جانب بيونجيانج للتعبير عن دعمها لموسكو.

وأكدت موسكو، من دون تقديم أدلة أن الغرب كان وراء الانفجارات التي دمرت خطوط الأنابيب في سبتمبر أيلول، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي. ونفى مسؤولون غربيون هذه الاتهامات.

وفي مقال نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أيد ناقد الشؤون الدولية أهن تشول هيوك الدعوات الروسية لإجراء تحقيق محايد، قائلاً إن العالم يجب أن يكون على دراية بما أطلق عليها “مناورات الترهيب والحرب والتآمر الشريرة التي تقوم بها الولايات المتحدة”.

وقال محققون من السويد والدنمرك، اللتين وقعت الانفجارات في منطقتهما الاقتصادية الحصرية، إن الكسور في خط الأنابيب كان نتيجة تخريب، لكنهم لم يحددوا من يعتقدون أنه المسؤول.

ودعمت كوريا الشمالية موسكو علنا منذ غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام وأعربت عن دعمها لضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا، وهو ما رفضته معظم الدول.

واتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم أسلحة لروسيا أيضا، وهو ما تنفيه كلا من بيونجيانج وموسكو.