كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً

أعلن الجيش الكوري الجنوبي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد (صباح الاثنين 20-2-2023) بالتوقيت المحلي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر قبالة الساحل الغربي لليابان فيما وصفته بأنها “تدريبات على الإطلاق المفاجئ”.

ويعد إطلاق الصاروخ اليوم الاثنين ثالث تجربة أسلحة كبرى لكوريا الشمالية هذا العام بعد أن هددت بيونجيانج برد “ثابت وقوي بشكل غير مسبوق” مع استعداد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمناوراتهما العسكرية السنوية في إطار الجهود المبذولة للتصدي للتهديد النووي والصاروخي المتزايد الذي تمثله كوريا الشمالية.

من جهتها قالت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن استخدام المحيط الهادي “كميدان رماية” يعتمد على الولايات المتحدة.

وقالت كيم في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في ساعة متأخرة من صباح (الاثنين بالتوقيت المحلي) إن بيونجيانج تدرس بعناية تأثير زيادة الوجود الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة.