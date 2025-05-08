كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى في البحر

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي.

وذكر الجيش أن المقذوفات أُطلقت من مدينة وونسان الساحلية بشرق كوريا الشمالية حوالي الساعة 8:10 صباحا بالتوقيت المحلي (2310 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء).

وأضاف أن كوريا الجنوبية تتواصل مع الولايات المتحدة واليابان لمشاركة معلومات حول عملية الإطلاق. وقالت وزارة الخارجية إن مبعوثي الملف النووي للدول الثلاث تشاوروا هاتفيا ونددوا بالواقعة بوصفها انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.

وامتنع المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، لي سونج جون، عن التعليق على العدد الدقيق للصواريخ التي أطلقت أو خصائصها، لكنه قال للصحفيين إن الإطلاق ربما كان لاختبار أداء الصواريخ المخصصة للتصدير.

حظرت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية المسلحة نوويا، لكن بيونجيانج أحرزت تقدما في السنوات الماضية في تطوير صواريخ مختلفة المدى.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية في مارس آذار وألقت باللوم في ذلك على الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي لإجراء تدريبات وصفتها بالخطيرة والمستفزة.

ووفقا لوكالات المخابرات في الولايات المتحدة وحلفائها وباحثين مستقلين، أرسلت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى جانب أسلحة أخرى، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

ونفت بيونجيانج وموسكو هذا على الرغم من نشر قوات كورية شمالية للقتال في الجبهة الأمامية بمنطقة كورسك الروسية.