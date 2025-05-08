الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى في البحر

منذ 12 ثانية
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

A A A
طباعة المقال

قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنها عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي.

وذكر الجيش أن المقذوفات أُطلقت من مدينة وونسان الساحلية بشرق كوريا الشمالية حوالي الساعة 8:10 صباحا بالتوقيت المحلي (2310 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء).

وأضاف أن كوريا الجنوبية تتواصل مع الولايات المتحدة واليابان لمشاركة معلومات حول عملية الإطلاق. وقالت وزارة الخارجية إن مبعوثي الملف النووي للدول الثلاث تشاوروا هاتفيا ونددوا بالواقعة بوصفها انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة.

وامتنع المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، لي سونج جون، عن التعليق على العدد الدقيق للصواريخ التي أطلقت أو خصائصها، لكنه قال للصحفيين إن الإطلاق ربما كان لاختبار أداء الصواريخ المخصصة للتصدير.

حظرت قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية المسلحة نوويا، لكن بيونجيانج أحرزت تقدما في السنوات الماضية في تطوير صواريخ مختلفة المدى.

وأطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية في مارس آذار وألقت باللوم في ذلك على الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي لإجراء تدريبات وصفتها بالخطيرة والمستفزة.

ووفقا لوكالات المخابرات في الولايات المتحدة وحلفائها وباحثين مستقلين، أرسلت كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى، إلى جانب أسلحة أخرى، إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

ونفت بيونجيانج وموسكو هذا على الرغم من نشر قوات كورية شمالية للقتال في الجبهة الأمامية بمنطقة كورسك الروسية.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي
    زيلينسكي: يجب محاربة "الشر الروسي"
    صادرات تركيا الزراعية - تعبيرية
    حظر حساب رئيس بلدية إسطنبول المسجون إمام أوغلو على إكس في تركيا
    علم المغرب
    المغرب يخطط لاستثمار 760 مليون دولار لتخزين مستلزمات للاستجابة للكوارث

    الأكثر قراءة

    وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
    وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
    الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
    نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟