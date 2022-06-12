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كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية عدة

منذ 36 دقيقة
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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد قذائف مدفعية عدة بين الساعة 8:07 صباحا و11:03 صباحا بالتوقيت المحلي في استعراض آخر للقوة بعد يوم من تعهد زعيمها كيم جونج أون بتعزيز القوة العسكرية لبلاده، بحسب ما ذكر جيش كوريا الجنوبية.

ولم تورد القيادة المشتركة لجيش كوريا الجنوبية مزيدا من التفاصيل لكنها أضافت أنها قررت إصدار بيان في وقت لاحق اليوم إذ أن القذائف كانت من النوع التقليدي وذات مدى قصير نسبيا وارتفاع منخفض.

ويأتي إطلاق قذائف المدفعية مع استعراض كيم أمس السبت لأهدافه لتعزيز القوة العسكرية للبلاد والبحوث الدفاعية لحماية الحقوق السيادية لكوريا الشمالية في ختام اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري التي عقدت الأسبوع الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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