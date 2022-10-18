كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية

أعلن جيش كوريا الجنوبية أنّ كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي، في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وجاء أحدث نشاط عسكري لبيونغيانغ، بعدما بدأت قوات كوريا الجنوبية تدريباتها العسكرية السنوية (هوجوك) التي تهدف إلى زيادة قدراتها في مجال التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

والتدريبات، التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت، هي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها كوريا الجنوبية في الأسابيع الماضية، ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.