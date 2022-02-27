كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً “مجهولاً” باتجاه بحر اليابان

أكد خفر السواحل الياباني، الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً يمكن أن يكون صاروخا باليستيا في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

كما أكد الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت “قذيفة طبيعتها مجهولة” بعد شهر شهد نوعا من الهدوء ولم تتخلله أي عمليات إطلاق صاروخية خلال دورة الألعاب الأولمبية في بكين.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن “كوريا الشمالية أطلقت قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه الشرق”، دون مزيد من التفاصيل.

وأطلق هذا الصاروخ من مقاطعة جاجانج الشمالية ليحلق على ارتفاع بلغ ألفي كيلومتر في حده الأقصى وقطع مسافة 800 كيلومتر في ثلاثين دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” عن لي جونغ جو، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية قوله إن الحكومة الكورية الجنوبية “تستعد لكل الاحتمالات”.

وأضاف أن “وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات، بدلا من القفز مسبقا إلى استنتاجات بشأن الخطوات المقبلة لكوريا الشمالية”.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت سبع جولات من التجارب الصاروخية في يناير، لكنها امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين التي استمرت خلال الفترة بين 4 -20 من فبراير الجاري.