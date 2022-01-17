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كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا تجاه البحر الشرقي

17 - يناير - 2022
قذيفة صاروخية- أرشيفية

قذيفة صاروخية- أرشيفية

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي قد تكون صاروخا باليستيا، في رابع اختبار من نوعه هذا الشهر.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير معلوم تجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.

من جهتها قالت قوات خفر السواحل في اليابان إن ما أطلقته كوريا الشمالية ربما يكون صاروخا باليستيا.

وأعلنت كوريا الشمالية السبت الماضي أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات يوم الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.

وأجرت بيونع يانع 3 تجارب أسلحة هذا الشهر، بينهما تجربتان ناجحتان لصاروخ فرط صوتي.

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