الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كوريا الشمالية تعلن الاستعداد للحرب

منذ 42 ثانية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، استعدادها للحرب وتوسيع نطاق تدريباتها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية تلك التوجيهات عن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عسكريا، تعهد خلاله بـ”توسيع تدريبات بلاده وتعزيز موقف الاستعداد للحرب”.

وكانت كوريا الشمالية اعتبرت أن التدريبات العسكرية التي أجرتها واشنطن مع حلفائها، مؤخرا، قد دفعت الوضع بالمنطقة إلى “الخط الأحمر”.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن “التدريبات المشتركة تهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب خطرة”.

وأضافت أن “بيونغ يانغ لا تهتم بالحوار ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسات عدائية، وكوريا الشمالية سترد بالمثل على أي تحركات عسكرية من جانب أمريكا، ولديها استراتيجيات قوية للرد، بما في ذلك القوة النووية”، إذا لزم الأمر.

ورد البيت الأبيض رد على بيان بيونغ يانغ قائلا: “ليس لدينا أي نية عدائية تجاه كوريا الشمالية”، مؤكدا “رفض اتهامات كوريا الشمالية بأن التدريبات العسكرية استفزاز”.

وتثير المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب الجارة الشمالية التي تعتبرها تدريبات لغزو محتمل، وترد غالبا عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها أو إطلاق صواريخ باليستية.

    المزيد من أخبار العالم

    علم المكسيك
    المكسيك.. 35 وفاة إثر تفشٍ‭ ‬غامض لالتهاب السحايا
    مطالبات بالإفراج عن الأوروبيين المسجونيين بإيران
    فرنسي مسجون في إيران يبدأ إضرابًا جديدًا عن الطعام
    بلدة راجو السورية
    هروب 20 داعشيا من سجن "راجو" في سوريا بعد الزلزال

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزال تركيا - سوريا
    لحظات من الرعب.. مقاطع فيديو توثق الهزات الأرضية التي ضربت لبنان