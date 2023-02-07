كوريا الشمالية تعلن الاستعداد للحرب

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، استعدادها للحرب وتوسيع نطاق تدريباتها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية تلك التوجيهات عن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عسكريا، تعهد خلاله بـ”توسيع تدريبات بلاده وتعزيز موقف الاستعداد للحرب”.

وكانت كوريا الشمالية اعتبرت أن التدريبات العسكرية التي أجرتها واشنطن مع حلفائها، مؤخرا، قد دفعت الوضع بالمنطقة إلى “الخط الأحمر”.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية إن “التدريبات المشتركة تهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب خطرة”.

وأضافت أن “بيونغ يانغ لا تهتم بالحوار ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج سياسات عدائية، وكوريا الشمالية سترد بالمثل على أي تحركات عسكرية من جانب أمريكا، ولديها استراتيجيات قوية للرد، بما في ذلك القوة النووية”، إذا لزم الأمر.

ورد البيت الأبيض رد على بيان بيونغ يانغ قائلا: “ليس لدينا أي نية عدائية تجاه كوريا الشمالية”، مؤكدا “رفض اتهامات كوريا الشمالية بأن التدريبات العسكرية استفزاز”.

وتثير المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب الجارة الشمالية التي تعتبرها تدريبات لغزو محتمل، وترد غالبا عليها بتهديدات وتدريبات من جانبها أو إطلاق صواريخ باليستية.