كوريا الشمالية تعلن “حالة الطوارئ” بسبب كورونا

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منذ انتشار فيروس كورونا حول العالم، أكد االزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في أكثر من مرة على خلو بلاده من أي إصابات بالفيروس ، رغم الحدود البرية مع جارتها الجنوبية والصين، وهما من بين الدول الأكثر تضررا بالوباء.

بعد نحو 7 أشهر على ظهوره في “الجارة” الصين، وتفشيه حول العالم، أعلنت كوريا الشمالية، الأحد، أنها في “حالة طوارئ قصوى” بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، وفق الإعلام الرسمي، معترفة للمرة الأولى بأن وباء كوفيد-19 قد يكون وصل إلى البلاد.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ”شخص يشتبه بأنه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعية خط ترسيم الحدود”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكانت بيونغيانغ قالت في وقت سابق إنه لم تسجل أي اصابة بمرض كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة.

وتفرض بيونج يانج قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة،

ورغم انتشار فيروس كورونا في ما يقارب 200 دولة، أكدت كوريا الشمالية على خلوها من أي إصابات، رغم حدودها البرية مع جارتها الجنوبية والصين، وهما من بين الدول الأكثر تضررا بالوباء.

وعلى الرغم من ذلك يرى خبراء أن كوريا الشمالية معرضة بشكل خاص لانتشار الفيروس بسبب ضعف نظامها الطبي. ويتهم منشقون بيونج يانج بإخفاء انتشار الوباء.