أخبار العالم

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لراجمات صواريخ ضخمة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفادت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية بأن جيش البلاد أجرى تجربة ناجحة لراجمات صواريخ ضخمة أمس الخميس.

وقالت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة، إن الزعيم كيم جونغ أون، أعرب عن ارتياحه لنجاح التجربة، وهنأ العلماء الذين عملوا على تطوير الأنظمة الصاروخية المذكورة.

المزيد من الأخبار

خطيب جمعة طهران يخوّن متظاهري العراق.. “شيعة الإنجليز”

رياح عنيفة تؤجج الحرائق في كاليفورنيا لليوم الثاني

الرئيس العراقي: عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته

في “قرية الإيدز” بإيران.. كيف أسقطت “إبرة”…

وأضافت الوكالة أن تلك المنظومات قادرة على تدمير مجموعة من الأهداف بالكامل بضربة صاروخية مفاجئة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع لكوريا الجنوبية عن رصدها إطلاق بيونغ يانغ لصاروخين باتجاه بحر اليابان، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد نوعهما.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

في “قرية الإيدز” بإيران.. كيف أسقطت “إبرة” دعاية الصاروخ

أخبار العالم

قصف إسرائيلي لموقعين بغزة وسقوط صاروخ بمستوطنة

أخبار العالم

تنظيم الدولة الإسلامية يؤكد مقتل أبو بكر البغدادي ويعين خلفا له

أخبار العالم

ظل إيران في العراق.. سليماني يجتمع بقادة أمنيين

أخبار العالم

ارتفاع كبير في ديون مصر الخارجية

أخبار العالم

WP: تفاصيل مثيرة عن المُخبر عن مخبأ البغدادي ومكافأته

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More