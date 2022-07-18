كوريا الشمالية تقترب من نهاية أزمة كوفيد-19

قالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية بسبيلها إلى “نزع فتيل نهائي” للأزمة الناشئة عن أول تفش تعترف به لكوفيد-19 في حين تكافح جاراتها في آسيا موجة إصابات جديدة ناتجة عن متحورات أوميكرون.

وتقول كوريا الشمالية إن 99.98 في المئة من مرضى الحمى لديها البالغ عددهم 4.77 مليون مريض منذ أواخر أبريل نيسان تعافوا تماما، لكنها بسبب ما يبدو أنه نقص في الفحوص لم تنشر أي أرقام خاصة بمن ثبتت إيجابية إصاباتهم.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية “تحسنت حملة مكافحة الجائحة إلى حد نزع فتيل الأزمة أخيرا بشكل كامل”. وأضافت أن كوريا الشمالية سجلت إصابة 310 أشخاص آخرين بأعراض الحمى.

وشككت منظمة الصحة العالمية في مزاعم كوريا الشمالية قائلة في الشهر الماضي إنها تعتقد أن الوضع يزداد سوءا وليس تحسنا وسط غياب للمعلومات من مصادر مستقلة.

وقال محلل إن إعلان كوريا الشمالية الأخير يمكن أن يكون تمهيدا لاستئناف تبادلاتها التجارية الدولية التي عرقلتها الجائحة.