كوريا الشمالية تلقي باللوم على أمريكا وحلفائها في حرب أوكرانيا

ألقت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية باللوم في الغزو الروسي لأوكرانيا على حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ووصفت تورط الولايات المتحدة بأنه “مسار لتدمير الذات”.

وفي تعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، الخميس، عشية الذكرى الأولى لبداية الغزو، قال الناقد المتخصص في الشؤون الدولية كيم يو تشول إن الصراع في أوكرانيا هو “نتاج حتمي للإكراه والهيمنة” من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وعززت كوريا الشمالية علاقاتها مع روسيا منذ بدء الحرب، وتدعم موسكو علنا ببيانات وكذلك في الأمم المتحدة.

وكتب كيم “لو لم تشارك أوكرانيا بشكل أعمى في السياسة الأمريكية لمواجهة روسيا، ولو أنها تخلت عن الشياطين القذرة الأمريكية وعززت المصالحة والوحدة مع جيرانها، لما وصل الوضع إلى هذا الحال”.

وأضاف “الوضع الحالي في أوكرانيا يثبت مرة أخرى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في العالم في أي وقت ما لم يتم إنهاء سياسة القوة والاستبداد والعدوان الجشع التي تنتهجها الولايات المتحدة”.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم أسلحة لروسيا، وهو ما تنفيه كل من موسكو وبيونجيانج.