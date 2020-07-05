كوريا الشمالية تمنع إعلامها من انتقاد جارتها الجنوبية لمدة أسبوعين

امتنعت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، عن انتقاد الجارة الجنوبية لمدة أسبوعين تقريبا، بعد أن قرر الزعيم كيم جونغ أون، تعليق خطط العمل العسكري ضد الجنوب بصورة مفاجئة.

وطوال الاثني عشر يوما الماضية، نقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عددا قليلا من المقالات والتعليقات التي تنتقد سيئول، حيث لم تسجل الصحيفة الرئيسية “رودونغ سينمون” والتلفزيون المركزي الكوري الشمالي، أية تقارير سلبية عن الجنوب في نفس الفترة.

ولا تزال وسائل الدعاية تحمل بعض التقارير التي تدين الجنوب، لكن الكثير منها موجه إلى مجموعات محددة، مثل الجيش أو الأحزاب السياسية في الجنوب، مع إشارات إلى تصريحات الجماعات المدنية في الجنوب.

وغيرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، لهجتها فجأة بعد أن أمر الزعيم كيم، بتأجيل تنفيذ الإجراءات العسكرية ضد الجنوب خلال الاجتماع التمهيدي للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.

وشهدت العلاقات بين الكوريتين مؤخراً، فصلاً من فصول التوتر الذي يعد سمة مميزة للعلاقات بين الجارتين، على خلفية قضية المنشورات المناهضة لبيونج يانج، والتي دأب منشقون كوريون شماليون وناشطون آخرون على إرسال بالونات من الأراضي الكورية الجنوبية إلى الجارة الشمالية تحمل منشورات تتهم الزعيم الكوري الشمالي بانتهاك حقوق الإنسان، وتدين سياسته النووية، وتعد حملات المنشورات هذه قضية شائكة بين الكوريتين.

وعلى إثر ذلك صعدت بيونج يانج من لغة التهديدات والتحذيرات لجارتها سول، واعدة باتخاذ مزيد من الإجراءات التي تزيد من حدة التوتر والتأزم بين البلدين، وأصدرت كوريا الشمالية سلسلة إدانات شديدة اللهجة بحق الشطر الجنوبي ومن أبرزها: أولاً: تهديدات كيم يو جونج، (شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون ) بأن بلادها ستتخذ خطوة ضد جارتها الجنوبية وستكلف الجيش القيام بها.

وقالت كيم يو جونج والتي تعد مستشارة رئيسية لشقيقها: “عبر ممارسة السلطة الممنوحة إلي من القائد الأعلى وحزبنا والدولة، أصدرت أمرا للجهة المعنية بشؤون العدو باتخاذ الخطوة المقبلة بشكل حاسم … سيُمنح حق اتخاذ الخطوة المقبلة ضد العدو إلى الأركان العامة لجيشنا”