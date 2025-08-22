كوريا الشمالية: جيش كوريا الجنوبية أطلق أعيرة تحذيرية في منطقة الحدود

قالت كوريا الشمالية في ساعة متأخرة من مساء، اليوم الجمعة، إن جيش كوريا الجنوبية أطلق أعيرة تحذيرية يوم الثلاثاء في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، ووصفت ذلك بأنه استفزاز متعمد وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان للجنرال كو جونغ تشول نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش أن كوريا الشمالية “لن تتحمل أي مسؤولية عن العواقب الوخيمة” التي قد تترتب في حال تجاهلت سول التحذيرات المسبقة في المنطقة الحدودية مستقبلا.

وقال محللون إن ما تقصده كوريا الشمالية بعبارة “لن تتحمل مسؤولية العواقب الوخيمة” هو أنها قد تقوم بخطوات تصعيدية في حال تكررت ما تعتبره “استفزازات” من جانب كوريا الجنوبية.