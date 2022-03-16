كوريا الشمالية.. فشل في عملية إطلاق صاروخ

كشف الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، “مقذوفا غير محدد”، لكن يبدو أن عملية الإطلاق فشلت بشكل فوري.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في سيول، في بيان، بأن “كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا من منطقة سونان حوالى الساعة التاسعة والنصف اليوم، لكن التقديرات أن عملية الإطلاق فشلت مباشرة بعد حدوثها”.

في السياق نفسه،تحدّثت وسائل اعلام يابانية عن امكانية اطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا.

بدورها، اشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الى أنها تتفقد الوضع، فيما لا تعلق كوريا الشمالية عادة على أي اختبار إلا بعد يوم واحد على الأقل من الحدث.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات في أقرب وقت هذا الأسبوع.

الى ذلك، لفتت بلومبرغ الى إن هذا سيكون أخطر استفزاز منذ خمس سنوات مع دخول كوريا الجنوبية لعملية انتقالية رئاسية وتركيز العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا.

و كشفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن مؤشرات على اختبار وشيك لصاروخ باليستي عابر للقارات، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الأحد، نقلا عن مسؤولين حكوميين كوريين جنوبيين لم تكشف عن هويتهم.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن عمليات الإطلاق الكورية الشمالية في 26 فبراير شباط و4 مارس آذار كانت تهدف إلى اختبار عناصر من صاروخ باليستي عابر للقارات يعتقد خبراء أسلحة أنه يمكن أن يكون مسلحا برؤوس حربية متعددة في محاولة لإرباك الدفاعات للدول المستهدفة.