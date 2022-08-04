كوريا الشمالية: واشنطن هي محور انتشار الأسلحة النووية

حذّرت كوريا الشمالية من أنها “لن تتهاون مطلقا” مع انتقادات الولايات المتحدة لبرنامجها النووي، واصفةً واشنطن بأنها “محور انتشار الأسلحة النووية”. وقالت إنها لن تسمح بأي انتهاك لحقوقها السيادية.

الدولة الآسيوية أجرت تجارب صاروخية بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، ويعتقد خبراء دوليون أنها تستعد لتجربتها النووية السابعة، وهي الأولى منذ عام 2017.

وأصدرت البعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة بيانا، فيما يجتمع دبلوماسيون في نيويورك في مؤتمر للأمم المتحدة لمدة شهر لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

في السياق، قال وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن”، خلال الاجتماع، إن كوريا الشمالية “تواصل توسيع برنامجها النووي غير المشروع” و “تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة”.

وذكرت كوريا الشمالية في البيان أن “الولايات المتحدة هي محور انتشار الأسلحة النووية”.

كما لفت البيان الى أن كوريا الشمالية انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي منذ فترة طويلة، لذلك لا يحق لأحد التعدي على حق البلاد في الدفاع عن النفس.

الى ذلك، قالت كوريا الشمالية في بيانها: “لن نتهاون أبدا مع أي محاولة من جانب الولايات المتحدة وقواتها لاتهام دولتنا بلا أساس والتعدي على حقوقنا السيادية ومصالحنا الوطنية”.

والأسبوع الماضي أكّد زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” أن بلاده مستعدة لمواجهة أي صدام عسكري مع واشنطن.