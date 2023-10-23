الأثنين 8 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 23 أكتوبر 2023 |
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كوريا الشماليّة تُحمّل أميركا مسؤوليّة "مجازر غزة"

منذ 38 دقيقة
علم كوريا الشمالية

علم كوريا الشمالية

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اتهمت كوريا الشمالية اليوم الإثنين، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس في غزة، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن الحرب التي وصفتها بالمأساة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إنّ “أميركا هي التي تقود الوضع في الشرق الأوسط، وإنّ عمليات القتل المهولة في الشرق الأوسط تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من قبل الولايات المتحدة”.

وكانت بيونغ يانغ انتقدت استخدام واشنطن حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، يدعو إلى هدنة إنسانية بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورأت بيونغ يانغ أن إجهاض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشروع القرار، قضى على فرصة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، كما رأت في دعم الاتحاد الأوروبي الموقف الأميركي بهذا الشأن دليلًا على تبعيته لواشنطن في الفكر والمبادئ.

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