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كوستاريكا تبحث عن طائرة مفقودة على متنها خمسة ألمان

منذ 41 دقيقة
خارطة كوستاريكا

خارطة كوستاريكا

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قال وزير الأمن في كوستاريكا خورخي توريس إن خفر السواحل والشرطة في بلاده بدآ (السبت 22-10-2022) البحث عن طائرة على متنها خمسة مواطنين ألمان فقدت الاتصال ببرج المراقبة على ساحل الكاريبي.

وأضاف توريس في مقطع مصور أن السلطات الكوستاريكية تلقت بلاغا ليل أمس الجمعة بشأن طائرة مفقودة مؤجرة لرحلة خاصة كانت في طريقها من المكسيك إلى مطار ليمون في كوستاريكا.

وقال توريس “فقدت الطائرة الاتصال مع برج المراقبة بالقرب من بارا دي باريسمينا (على بعد دقائق قليلة من ليمون) وعلى الفور قمنا بتفعيل البروتوكول (المبرم) مع حرس الحدود وخدمة المراقبة الجوية” للبحث عن الطائرة.

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