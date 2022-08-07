كوسوفو تعتقل صحفية روسية للاشتباه في قيامها بالتجسس

قال وزير الداخلية في كوسوفو اليوم السبت إن بلاده اعتقلت صحفية روسية على الحدود للاشتباه بأنها جاسوسة وإن السلطات الأمنية تتحقق “من توجهاتها”.

وقال وزير الداخلية جلال سيفتشلا إن الصحفية الروسية تدعى داريا أسلاموفا.

وأضاف في بيان صحفي “أثبتت دول كثيرة أنها ضالعة في التجسس للمخابرات العسكرية الروسية”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من اتهامات الوزير للصحفية المعتقلة. ولم يتسن الحصول على تعليق من أسلاموفا، وليس واضحا بعد إن كانت وكلت محاميا للدفاع عنها.

ونشر سيفتشلا في صفحته على فيسبوك بعض صور أسلاموفا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس السوري بشار الأسد من بين صور أخرى. وروسيا حليف لصربيا وترفض مثلها الاعتراف باستقلال كوسوفو.

في سياق متصل قالت شرطة كوسوفو إن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار قرب الحدود الصربية، السبت في منطقة تعاني كثيرا من نزاعات عرقية وأنشطة تهريب.

وتصاعدت حدة التوتر بين كوسوفو وصربيا الدولتين الجارتين في غرب البلقان في الآونة الأخيرة وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي بعد أن قالت كوسوفو إنها ستلزم الصرب الذين يعيشون في شمال البلاد ويستخدمون لوحات ترخيص صربية لسياراتهم باستبدالها بلوحات صادرة من مؤسسات بريشتينا. وتم تأجيل هذا القرار في الوقت الراهن.