كوسوفو تعلن عن إحباط مؤامرة لاغتيال رئيس وزرائها

قالت حكومة كوسوفو، الاثنين، إنها أحبطت مؤامرة لاغتيال رئيس الوزراء ألبين كورتي في عام 2021 وذلك في تأكيد لجانب من تقرير بثته قناة تلفزيونية ألبانية.

وقالت الحكومة في بيان للصحفيين عن المؤامرة المذكورة إن وكالة المخابرات في كوسوفو أحاطت كورتي علما بما كان يجري في ذلك الوقت.

وقالت في البيان “أخطرت وكالة مخابرات كوسوفو رئيس الوزراء ألبين كورتي بالموضوع (في عام 2021) واتخذت المؤسسات الأمنية جميع الإجراءات لمنع هذا العمل”.

وأضافت أن القضية لم تُعلن “تجنبا لنشر الفزع”.

ولم يتطرق البيان إلى أي تفاصيل أخرى.

وذكرت القناة التلفزيونية إيه2 التي تتخذ من تيرانا مقرا اليوم الاثنين أنها حصلت على معلومات عن المؤامرة من بيانات نشرها متسللون إلكترونيون إيرانيون على الإنترنت.

وقالت إيه2 إن البيانات تضمنت إخطارا من شرطة كوسوفو إلى شرطة ألبانيا عن مواطن ألباني يخطط لاغتيال رئيس وزراء كوسوفو ومشرع وشخص آخر لهز استقرار البلاد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الشرطة في أي من ألبانيا أو كوسوفو.

وقالت إيه2 إن المعلومات تسربت في نطاق هجمات إلكترونية أخيرة على ألبانيا قالت تيرانا إن إيران تتحمل المسؤولية عنها.

وتسبب هجوم إلكتروني في يوليو تموز في تعطيل مؤقت للمواقع الإلكترونية الحكومية وخدمات عامة أخرى مما دفع ألبانيا إلى قطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وإمهال الدبلوماسيين الإيرانيين والعاملين في السفارة 24 ساعة لمغادرة البلاد.