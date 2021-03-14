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كوسوفو تفتتح سفارتها في القدس

14 - مارس - 2021
كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل

كوسوفو

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أعلنت جمهورية كوسوفو المعترف بها جزئيا اليوم الأحد رسميا عن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وأكدت وزارة خارجية كوسوفو في بيان أن هذا الإجراء يأتي بناء على اتفاق الاعتراف المتبادل بينها وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في واشنطن في الرابع من أيلول الماضي وأدى إلى إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين مطلع فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن مسؤوليها عجزوا عن حضور مراسم افتتاح السفارة بسبب العوائق المتعلقة بجائحة كورونا، مشددة على أن إقامة لوحة رسمية وعلم الإقليم في السفارة الجديدة “يعكس تصميم حكومتها على تنفيذ وعدها بإقامة بعثتها الدبلوماسية في القدس”.

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