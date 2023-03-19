كوسوفو وصربيا تتوصلان إلى "نوع من الاتفاق" لتطبيع العلاقات

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى “نوع من الاتفاق” بشأن تنفيذ اتفاق يدعمه الغرب لتطبيع العلاقات يوم السبت.

وقال فوسيتش للصحفيين في أوهريد “اتفقنا على بعض النقاط.. ليست كل النقاط.. هذا ليس اتفاقا نهائيا”.

وقال إنه على الرغم من الخلافات بشأن بعض المسائل، فإن المحادثات مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي كانت “لطيفة”.

وقال إن مسار صربيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي سيكون مشروطا بتنفيذ الاتفاق.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن كوسوفو وصربيا توصلتا إلى توافق بشأن تنفيذ اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بعد محادثات استمرت 12 ساعة، واصفا المفاوضات بأنها صعبة.

وقال لصحفيين عقب اجتماعه بقيادتي البلدين في بلدة أوهريد بشمال مقدونيا “كوسوفو وصربيا اتفقتا على تنفيذ ملحق للاتفاق على طريق تطبيع العلاقات بينهما”.

وتطرق بوريل أيضا إلى مسألة الاتحاد المقترح للبلديات الصربية في كوسوفو، والذي من شأنه أن يمنح استقلالية أكبر للبلديات ذات الأغلبية الصربية، وهو موضوع محل خلاف منذ فترة طويلة.

وقال “وافقت كوسوفو على الشروع على الفور.. وعندما أقول على الفور أعني على الفور.. في مفاوضات مع تيسير الاتحاد الأوروبي الحوار بشأن وضع ترتيب محدد وضمانات لكفالة مستوى مناسب من الإدارة الذاتية للمجتمعات الصربية في كوسوفو”.