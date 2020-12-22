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كوشنر : نعمل على استقرار الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات السلام

منذ 10 ساعات
جاريد كوشنر

جاريد كوشنر

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قال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإدارة الأمريكية تعمل على استعادة التعايش وإحلال الاستقرار في الشرق الأوسط ، من خلال اتفاقيات السلام .

تصريحات كوشنر جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير بلاده لدى تل أبيب ديفيد فريدمان، ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بين شابات، في مطار بن غوريون، قبيل توجههم إلى المغرب، توطئة لتوقيع اتفاق سلام مع الرباط.

وعلى صعيد هذا الاتفاق المعلن عنه في العاشر من الشهر الجاري، تطرق كوشنر لمعاهدة السلام التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

مضيفا في هذا الصدد ” جئت قبل شهرين للاحتفاء بأول راحلة بين إسرائيل والإمارات، واليوم بدأت الرحلات بين البلدين”.

واستطرد “اتفاق السلام بين إسرائيل والمغرب سيلقى زخما مماثلا، فكلا الشعبين يريدان التقرب من بعضهما البعض وتشارك السمات الثقافية”.

وأكد كبير مستشاري البيت الأبيض أن معاهدة السلام طريقة لمحاولة تقريب الشعوب، مشيرا إلى أنهم يحاولون من خلال هذه الاتفاقيات استعادة التعايش وإحلال الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم.

والمغرب رابع دولة عربية تعلن عن اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في نقلة يجزم مراقبون وصناع القرار بأنها بوصلة نحو شرق أوسط آمن ومستقر ومزدهر.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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