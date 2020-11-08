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كوشنر يطلب من ترامب الإقرار بنتائج الانتخابات

منذ 7 ثواني
جاريد كوشنر ودونالد ترامب

جاريد كوشنر ودونالد ترامب

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فجرت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية ، مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في تواصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ، تواصل مع الأخير للإقرار والاعتراف بنتيجة الانتخابات .

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن مصدرين قولهما إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه، تواصل مع الأخير من أجل إقناعه بالتنازل عن انتخابات الرئاسة والإقرار بنتائجها، التي أفضت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الشبكة إن ذلك يأتي في أعقاب تأكيد ترامب، في بيان لحملته، أن بايدن ”يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ للإعلان بأنه الفائز وأن السباق لم ينته بعد“.

وكان ترامب قد قال في البيان، الذي أشار إلى أن المعركة القانونية للحملة ستبدأ يوم الاثنين: ”لن أهدأ حتى يحصل الشعب الأمريكي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية“.

من جهتها، كتبت كاتلين كولينز مراسلة ”سي إن إن“ في البيت الأبيض، عبر حسابها في ”تويتر“ قائلة: ”بحسب مصدرين، تواصل جاريد كوشنر مع ترامب من أجل إقناعه بالتنازل عن الانتخابات“.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تحقيقه انتصارا تاريخيا، متعهدا باستعادة روح أمريكا وبأنه سيكون رئيسا يسعى للوحدة لا الانقسام.

وقال بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بعد إعلان كافة شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى فوزه بعد أربعة أيام من انتخابات يوم الثلاثاء: ”لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا“.

وأضاف بايدن، أثناء إلقائه خطاب النصر في مقر حملته، أنه ترشح للرئاسة ليجعل الولايات المتحدة محترمة في العالم مرة أخرى، مشيرا إلى أنه ديمقراطي لكنه سيبقى رئيسا لكل الأمريكيين.

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