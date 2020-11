كوشنر يطلب من ترامب الإقرار بنتائج الانتخابات

فجرت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية ، مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في تواصل جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ، تواصل مع الأخير للإقرار والاعتراف بنتيجة الانتخابات .

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن مصدرين قولهما إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وكبير مستشاريه، تواصل مع الأخير من أجل إقناعه بالتنازل عن انتخابات الرئاسة والإقرار بنتائجها، التي أفضت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الشبكة إن ذلك يأتي في أعقاب تأكيد ترامب، في بيان لحملته، أن بايدن ”يسارع إلى الظهور بشكل خاطئ للإعلان بأنه الفائز وأن السباق لم ينته بعد“.

وكان ترامب قد قال في البيان، الذي أشار إلى أن المعركة القانونية للحملة ستبدأ يوم الاثنين: ”لن أهدأ حتى يحصل الشعب الأمريكي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية“.

من جهتها، كتبت كاتلين كولينز مراسلة ”سي إن إن“ في البيت الأبيض، عبر حسابها في ”تويتر“ قائلة: ”بحسب مصدرين، تواصل جاريد كوشنر مع ترامب من أجل إقناعه بالتنازل عن الانتخابات“.

Some news — Jared Kushner has approached President Trump about conceding the election, per two sources.

