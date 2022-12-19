كوفيد-19 السبب الرئيسي للوفيات في إسبانيا هذا العام

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 انخفض بنحو الثلث في إسبانيا في النصف الأول من ‭‭‭2022‬‬ ‭‭‬‬‬مقارنة مع العام الماضي بيد أن المرض الناجم عن الفيروس ظل السبب الرئيسي للوفيات.

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن 20915 شخصا توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19 في النصف الأول من عام 2022 انخفاضا من 29300 خلال الفترة نفسها من عام 2021 وفقا للبيانات المؤقتة.

وفي العام الماضي، تسبب الفيروس في وفاة 39444 شخصا بانخفاض 35 بالمئة عن عام 2020 ولكن بالمقارنة مع عام 2019، وهو العام الذي سبق ظهور الجائحة، فقد ارتفع عدد الوفيات المسجلة في إسبانيا بنحو 32041 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 135857 في إسبانيا منذ بداية الجائحة وحتى نهاية يونيو حزيران 2022.

وتباطأ انتشار الفيروس كثيرا في النصف الثاني من عام 2022 بعد أن هدأت الموجة الأخيرة من المتحور أوميكرون الشديد العدوى.

وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن عدد حالات الانتحار ارتفع 5.1 بالمئة في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع العام السابق، مسجلا2015 حالة انتحار وهي أكبر نسبة من بين الأسباب الخارجية المؤدية للوفاة، مثل السقوط والغرق وحوادث السيارات.