كوك عضو المركزي الأمريكي: قد يجري خفض الفائدة في ديسمبر لكن القرار ينتظر بيانات

منذ 39 دقيقة
ليزا كوك

ليزا كوك

قالت ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الاثنين، إنها ترى أن اجتماع المجلس في ديسمبر كانون الأول سيفضي إلى خفض أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ قرارها بناء على معلومات من مصادر متنوعة منتظرة من الآن وحتى ذلك الحين.

وأضافت كوك في تصريحات معدة لإلقائها في مؤسسة بروكينجز “نحن في مرحلة تتزايد فيها المخاطر على جانبي الولاية المزدوجة للبنك المركزي. فإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يزيد من احتمال تدهور سوق العمل بشكل حاد، بينما خفضها بشكل مفرط سيزيد من احتمال خروج توقعات التضخم عن السيطرة”.

وتابعت “كما هو الحال دائما، أحدد موقفي بشأن السياسة النقدية في كل اجتماع بناء على البيانات الواردة”.

    المصدر :
  • رويترز

