كولومبيا.. الإفراج عن رهائن احتجزهم محتجون ضد شركة نفط

أعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الجمعة، الافراج عن مجموعة مؤلفة من 88 شرطيا وموظفا في شركة النفط اميرالد انرجي بعد احتجازهم رهائن في كولومبيا خلال احتجاج دام ضد الشركة.

ولقي شرطي ومدني حتفهما يوم الخميس خلال احتجاج عنيف في إقليم كاكيتا. وقالت السلطات إن متظاهرين من الريف ومن السكان الأصليين احتجزوا 79 شرطيا وتسعة من موظفي إميرالد رهائن ومنعوا الدخول إلى حقل نفطي وأشعلوا حريقا لمطالبة الشركة بإصلاح الطرق في المنطقة. وأكد بيترو أنه تم الإفراج عن الرهائن يوم الجمعة.

ولم ترد إميرالد إنرجي على الفور على طلب للتعليق.

وتشهد كولومبيا احتجاجات وحصار بشكل متكرر بالقرب من مشاريع النفط والتعدين مع مطالبة سكان محليون كثيرون بتحسين البنية التحتية أو مزايا أخرى للمنطقة.