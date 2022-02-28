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كولومبيا.. 11 قتيلا في انفجار منجم للفحم

28 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 9:26 صباحًا
منجم فحم في كولومبيا

منجم فحم في كولومبيا

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قتل 11 شخصا وفقد 3 آخرون في انفجار وقع في منجم للفحم في كولومبيا.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة التعدين الوطنية في كولومبيا، يوم الأحد، بأن انفجارا وقع في منجم للفحم في إقليم بوياكا مما أدى إلى مقتل 11 شخصا وفقدان أربعة.

الحادث الذي وقع مساء السبت نجم عن تراكم غاز الميثان في المنجم الواقع في بلدة تاسكو.

ويشهد قطاع التعدين حوادث على نحو متكرر، نظرا لأن بعض الشركات تعمل بصورة غير قانونية أو لا تطبق تدابير السلامة بشكل ملائم، وفقا لرويترز.

الى ذلك، أعربت فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء عن خشيتهم من أن يكون الأربعة الذين ما زالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم في الانفجار.

وشهدت كولومبيا 128 حادثة تتعلق بالتعدين في عام 2021 أسفرت عن مقتل 148.

وقالت وكالة التعدين إن 19 من حوادث المناجم وقعت حتى الآن هذا العام وأسفرت عن مقتل 36 شخصا.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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