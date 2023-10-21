كولونا: لإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات في غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا (السبت 21-10-2023) إن ثمة حاجة إلى إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة وإنه قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وأضافت “توزيع المساعدات على السكان المدنيين، بدءا بالأكثر احتياجا، يستدعي إنشاء ممر إنساني، وهو ما قد يؤدي إلى وقف إطلاق النار”، وذلك خلال قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر لمناقشة تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وتابعت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن للتو تقديم مساعدات إنسانية بقيمة عشرة ملايين يورو (10.59 مليون دولار) إلى الفلسطينيين، فضلا عن مبلغ عشرة ملايين يورو أعلنتها كولونا يوم الأحد الماضي خلال زيارة إلى القاهرة.