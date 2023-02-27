الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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كولون: يجب محاسبة الروس على جرائمهم في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
كاترين كولونا

كاترين كولونا

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أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولون، أنه يجب محاسبة الروس على جرائمهم في أوكرانيا.

وقالت في كلمتها، الاثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، “يجب مساءلة مجرمي الحرب الروس الذين يرتكبون جرائم في أوكرانيا لأن لا سلام من دون عدالة”.

بدورها، قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيروبك، إن روسيا اختطفت 15 طفلا أوكرانيا من خيرسون من منازلهم، مضيفة “لن نرتاح قبل أن نعيدهم”.

وأضافت “ليس هناك طريقة سهلة وسريعة لوقف جرائم روسيا في أوكرانيا”، مضيفة “قوتنا لحماية المدنيين محدودة في أوكرانيا وإيران”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاثنين في فعالية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان إن نقل روسيا القسري المزعوم لآلاف الأطفال من أوكرانيا “ربما يكون أكبر ترحيل قسري في التاريخ الحديث”.

وأضاف في رسالة مصورة وجهها في افتتاح اجتماعات المجلس في جنيف، حيث تتم مناقشة جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا، “الجريمة التي تقشعر لها الأبدان بشدة هي أن روسيا تسرق الأطفال الأوكرانيين.

والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي محور دورة مجلس حقوق الإنسان هذه، التي تشهد نشر نتائج تحقيق حول جرائم الحرب المرتكبة في هذا البلد.

كما ستناقش هذا الدورة الأوضاع في إيران وإثيوبيا وسوريا وغيرها من الدول، على مدى حوالي ستة أسابيع على خلفية توترات دولية حادة.

ولم يسبق لمجلس حقوق الإنسان أن عقد دورة بهذا الطول في مؤشر بحسب البعض إلى أهميتها في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاما على صدوره.

وسيتولى أكثر من 150 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير خارجية كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين وإيران وأوكرانيا الكلام من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.

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