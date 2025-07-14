كومو يبقى في سباق رئاسة بلدية نيويورك رغم خسارته في الانتخابات التمهيدية

سيبقى حاكم نيويورك السابق آندرو كومو في سباق رئيس بلدية مدينة نيويورك كمرشح مستقل على الرغم من خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام زهران ممداني الذي يصف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي.

وقال كومو في مقطع مصور نُشر اليوم الاثنين على موقع إكس للتواصل الاجتماعي “لم تنته معركة إنقاذ مدينتنا.. الانتخابات العامة ستجرى في نوفمبر وسأخوضها لأفوز”.

وحقق ممداني، الذي كان عضوا غير معروف في مجلس ولاية نيويورك عندما أطلق حملته الانتخابية، فوزا مفاجئا على كومو، وهو ديمقراطي من تيار الوسط ظل حاكما للولاية لمدة 10 سنوات قبل أن يستقيل في عام 2021 وسط اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وحصل ممداني (33 عاما)، وهو مسلم من أصل هندي وولد في أوغندا، على 56 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لكومو في نظام التصويت حسب ترتيب التفضيلات الذي استُخدم في الانتخابات التمهيدية التي جرت الشهر الماضي.

وقال كومو (67 عاما)، وهو سياسي مخضرم أصبح ناقدا صريحا للرئيس دونالد ترامب خلال جائحة كوفيد-19 في عامي 2020 و2021، في المقطع المصور إن نسبة صغيرة فقط من الناخبين صوتت في الانتخابات التمهيدية.

وسلط كومو الضوء على افتقار ممداني للخبرة أملا في جعل ذلك مشكلة في حملته الانتخابية.

وقال كومو في الفيديو “يقدم منافسي السيد ممداني شعارات براقة، ولكن لا يقدم حلولا حقيقية”.

وسيواجه ممداني وكومو رئيس البلدية الحالي إريك آدامز والمرشح الجمهوري كيرتيس ليوا في الانتخابات العامة في نوفمبر تشرين الثاني.

وقرر آدامز عدم خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ظل تراجع شعبيته في أعقاب سلسلة من فضائح الفساد والاعتقاد بأنه مدين بالفضل لترامب بعد أن أسقطت الإدارة الأمريكية تهما اتحادية موجهة إليه.

وأثار فوز ممداني قلق بعض الديمقراطيين الذين يخشون أن تؤدي آراؤه السياسية المنتمية لتيار يسار الوسط لجعل مدينة نيويورك هدفا سهلا لهجمات الجمهوريين.

كما يشعر بعض الديمقراطيين بالقلق من أن يتسبب ممداني في نزوح جماعي للشركات والسكان الأثرياء من المدينة، العاصمة المالية للبلاد وأكبر مركز سكاني فيها.

وبعد دقائق من نشر فيديو كومو، رد ممداني بنشر رابط لصفحة تبرعات لحملته الانتخابية. وفي غضون ساعة، حصل منشوره على أكثر من 26 ألف إعجاب، مقارنة بحوالي 800 إعجاب لفيديو كومو.