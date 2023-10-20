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كيربي: حريصون على امتلاك إسرائيل الأسلحة لمواجهة حماس

منذ 7 دقائق
جون كيربي

جون كيربي (رويترز)

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جدد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي التأكيد على وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل والتأكيد على امتلاكها الأدوات والأسلحة التي تحتاجها لمواجهة حركة حماس.

كما أعرب كيربي عن امتنان واشنطن للدور الذي لعبته قطر لاستعادة الرهينتين الأميركيتين، مشيرا إلى أن استعادتهما كانت نتيجة عمل شاق مع شركاء واشنطن في المنطقة.

في السياق، طلب البيت الأبيض من الكونغرس ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموحة لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية للحصول على الأموال من الكونغرس المتعثر.

يأتي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على التمويل بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حماس أدى إلى مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل.

ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.

وظل المجلس، الذي سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس لأكثر من أسبوعين.

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