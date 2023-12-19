كيربي: لايزال حوالي 8 أمريكيين محتجزين لدى حماس

قال جون كيربي مستشار البيت الأبيض الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن نحو ثمانية أمريكيين ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس الفلسطينية.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة غير مسبوقة بعد مقتل حوالي 20 ألف شخص في قطاع غزة و290 بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول الماضي.

وأضاف عباس خلال تسلمه دعوة للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد “تمر علينا هذه الأيام أعياد الميلاد المجيدة، وشعبنا الفلسطيني يتعرض لعدوان همجي وحرب إبادة غير مسبوقة، في جميع أرجاء الوطن، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وأضاف “نهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي خاصة، بحلول هذه الأعياد المباركة، التي نتمنى أن تأتي وقد توقف العدوان و(توقفت) استباحة الدم الفلسطيني، ليعم السلام في أرض السلام”.

وأعلنت الطوائف المسيحية في الأراضي الفلسطينية إلغاء كافة الاحتفالات بأعياد الميلاد بما في ذلك إضاءة شجرة الميلاد بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.