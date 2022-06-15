كيربي يكشف تفاصيل زيارة بايدن للشرق الأوسط

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي في السعودية قادة مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من القضايا بينها إنتاج النفط والحرب في اليمن.

وسيجري بايدن “اجتماعا مع الملك سلمان وفريقه الحكومي ومن المتوقع أن يكون بينهم ولي العهد”، وفق كيربي.

وفي مؤتمر صحفي أوضح كيربي أن الرئيس بايدن لن يتردد في إثارة قضايا حرية الصحافة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن واشنطن تريد “تحقيقا شاملا وشفافا يفضي إلى مساءلة في مقتل شيرين أبو عاقلة”.

يذكر أن الصحفية الفلسطينية الأميركية العاملة في قناة “الجزيرة” القطرية، شيرين أبوعاقلة، (51 عاما) قتلت في 11 مايو برصاصة في الوجه خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي. ويؤكد الفلسطينيون أن مصدر الرصاصة جنود إسرائيليون، فما تنفي إسرائيل ذلك.

وتطرق المسؤول الأميركي إلى الغزو الروسي، مؤكدا أن “أوكرانيا دولة ذات سيادة ورئيسها يقرر مسألة انتهاء الحرب”.

وكشف كيربي أن بايدن تحدث مع زيلنسكي لإبلاغه بالمساعدة الجديدة ومناقشة تطورات الحرب.

وردا على تقارير تشير إلى اعتقال أميركيين اثنين في أوكرانيا، أكد كيربي أنه “لا نستطيع تأكيد التقارير”، وفي حال كان الخبر صحيحا فإن واشنطن “ستقوم بكل ما يمكن لتحريرهما”.

وكانت صحيفة “تليغراف” البريطانية نقلت نبأ القبض على “جنديين أميركيين سابقين” خلال القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة اسمي الأميركيين المزعومين، وقالت إنهما عملا متطوعين مع وحدة عسكرية أوكرانية نظامية.

وعلاقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، قال كيربي “لم نر مؤشرات على تقديم الصين مساعدات عسكرية لروسيا”.